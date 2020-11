Stiri pe aceeasi tema

- Informatii importante si utile angajatorilor cu privire la modificarea documentelor pentru acordarea somajului tehnic Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Tulcea informeaza angajatorii tulceni ca, prin Ordinul ministrului Muncii si Protectiei Sociale nr. 1600/2020, publicat in Monitorul…

- Prin Ordinul ministrului Muncii si Protectiei Sociale nr. 1600/2020, publicat in Monitorul Oficial nr. 1073/13.11.2020, care modifica anexa nr. 1 la Ordinul nr. 741/2020 pentru aprobarea modelului documentelor prevazute la art. XII alin. (1) din OUG nr. 30/2020, guvernul a facut ultimele actualizari…

- Rata șomajului la nivelul județului Gorj este in creștere raportat la luna anterioara. Potrivit Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca Gorj, numarul de șomeri este in momentul de fața de 5.159, din care 2.152 sunt persoane indemnizate și diferența neindemnizate. Rata șomajului este de 3,80%,…

- Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Dolj a transmis informații utile angajatorilor care au beneficiat de sprijinul financiar acordat in vederea achiziționarii de bunuri și servicii pentru desfașurarea activitații salariaților in regim de telemunca. Potrivit Ordinului 1376/2020 al ministrului…

- • 3,94 %, rata somajului inregistrat in evidentele AJOFM Valcea in luna septembrie 2020 La sfarșitul lunii septembrie in evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca Valcea erau inregistrați 6292 șomeri (din care 3187 femei), rata șomajului fiind de 3,94%. Comparativ cu luna august 2020,…

- Au fost aprobate și publicate in Monitorul Oficial modelele cererii și declarației pe propria raspundere prevazute la art.2 alin. (3) din OUG nr.147/2020 Modelele cererii și declarației pe propria raspundere prevazute la art.2 alin.(3) din OUG NR.147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru…

- La sfarșitul lunii august 2020, in evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca Hunedoara erau inregistrați 6.265 șomeri (din care 3.573 femei), rata șomajului fiind de 3.64 %. Comparativ cu luna precedenta, cand rata șomajului a fost de 3.74 %, in aceasta luna acest indicator…

- Mai mulți funcționari, printre care ministrul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale, Viorica Dumbraveanu, Judecatorul Curții Constituționale, Vladimir Țurcanu, președintele Comisiei Naționale a Pieței Financiare, Valeriu Chițan, directorul Institutului Național de Justiție, Diana Scobioala au primit…