Stiri pe aceeasi tema

- „Am vazut in ultimele zile stiri legate de calitatea fructelor si legumelor. Trebuie sa stiti ca noi am inceput cu ANSVSA un control comun pentru ca dupa atributii noi, prin Autoritatea Fitosanitara, putem si trebuie sa verificam calitatea si prezenta reziduurilor de pesticide in legumele si fructele…

- Primaria municipiului Falticeni organizeaza Zilele Falticeniului in perioada 10-25 iulie. Programul este diversificat și cuprinde competiții de inot și tenis, lansari de carte Constantin Bulboaca și Alexa Pașcu, seara muzeala „Sub semnul Lovineștilor”, spectacole de muzica și dans, traditionalul meci…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare anti-Covid-19 a oferit informații extrm de utile referitoare la obținerea certificatului digital Covid și la cel mai oportun moment de a-l solicita. Incepand de astazi, fiecare cetețean care s-a vaccinat, a trecut oficial prin boala sau are un test negativ va putea…

- Indiferent daca calatorești pe drumurile de țara solitare sau ai drum pe șoselele aglomerate precum Valea Prahovei, trebuie intotdeauna sa fii protejat atunci cand mergi pe motocicleta. In contextul in care calatoresc in timpul lunilor calde, mulți oameni cred ca pot renunța la echipament moto adecvat,…

- Doi tineri care, se pare, participasera la o repriza de drifturi in centrul orașului s-a oprit cu BMW-ul in curtea Post-ul Accident noaptea trecuta, in Balaban. Pagube importante dupa ce doi tineri au incercat sa scape de poliție apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Se arata vremuri foarte bune pentru cazinourile online in acest an, o industrie care a avut o creștere constanta in ultimii ani. Mulți dintre jucatorii din offline au trecut in online, unde alternativele de joc sunt mai diverse și mai antrenante, iar bonusurile și caștigurile mai mari. Dar cum alegi…

- AUR este o forta politica legitima care a ajuns in Parlamentul Romaniei prin vointa exprimata democratic a unei parti importante din electorat, in timp ce Alexandru Muraru a fost numit prin ordin prezidential, sustine AUR intr-un comunicat de presa, dupa ce Muraru i-a acuzat de neo-fascism. "Alianta…

- Unul dintre cele mai vechi muzee ale Romaniei s-a redeschis parțial pe 1 iunie, in urma unei festivitați de deschidere care a reunit numeroase autoritați, dar și oameni care au contribuit la prestigiul și la activitatea instituției.