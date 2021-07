Informații importante pentru turiști. Atenționare de călătorie de la MAE, pentru Grecia! Ce anunță meteorologii E sezonul concediilor, iar cum Grecia este una dintre destinațiile preferate in randul romanilor care aleg sa iși petreaca vacanța de vara in afara țarii, e important de avut in vedere faptul ca MAE a emis o avertizare de calatorie. Mai ales ca e vorba despre ”meteorologice extreme”, din cate anunța reprezentanții Ministerului de Externe, […] The post Informații importante pentru turiști. Atenționare de calatorie de la MAE, pentru Grecia! Ce anunța meteorologii first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

