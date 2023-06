Informații importante pentru NOSTALGIA 2023 Inca din aceasta seara, ne vedem la NOSTALGIA 2023! Ești gata? Organizatorii au un mesaj extrem de important pentru tine. Fii atent aici: ???? Am pregatit o serie de INFORMAȚII UTILE PENTRU NOSTALGIA 2023: ???? toate informațiile important sunt aici: https://nostalgia.love/nostalgia-2023/ ???? NU VOM TOLERA SUB NICIO FORMA CONSUMUL DE DROGURI IN INTERIORUL... View Article Citeste articolul mai departe pe virginradio.ro…

Sursa articol si foto: virginradio.ro

