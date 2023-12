Stiri pe aceeasi tema

- Apar informații incredibile in dosarul Ferma Dacilor. Pensiunea care a ars in urma unui incendiu in care au murit opt oameni era protejata direct de ISU, asta deși nu avea autorizație de siguranța la incendii. E practic un nou caz Colectiv, la o scala insa mai mica!DNA a descoperit ca patronul Fermei…

- Realitatea PLUS a intrat in posesia dosarului care a ajuns in instanța cu ajutorul caruia DNA vrea sa obțina redeschiderea anchetei in acest caz.In paginile documentului vedem cum, deși inspectorii ISU Prahova au constat incalcari grave cu privire la securitatea la incendiu, nu s-au rezumat decat la…

- Cornel Dinicu, patronul de la Ferma Dacilor, a vorbit, vineri, pentru prima data despre incendiul cumplit, in urma caruia au murit 8 oameni, printre care si fiul sau, de 11 ani. Omul de afaceri este convins ca focul a fost pus de cineva care a vrut sa-i ingroape afacerea. A acuzat o mana criminala Imbracat…

- Anchete uriașe au loc dupa tragedia din dimineața zilei de 26 decembrie, de la Ferma Dacilor. Șapte persoane, intre care 3 copii și 4 adulți, și-au pierut viața dupa ce pensiunea in care se aflau a fost mistuita de flacari. In continuare, o persoana este data disparuta, a opta victima, deși cautarile…

- In urma incendiului devastator de la pensiunea „Ferma Dacilor” din Tohani, județul Prahova, autoritațile se confrunta cu o situație dramatica. Pana in prezent, 7 persoane, dintre care 3 copii, au fost gasite decedate in ruinele complexului turistic. Echipele de salvare continua cautarile pentru a gasi…

- Cornel Dinicu este patronul pensiunii Ferma Dacilor din Prahova, care a ars complet in aceasta dimineața. Printre victimele incendiului se afla și unul dintre copiii sai. Barbatul este unul dintre cei mai cunoscuți interlopi din anii 2000.

- In aceasta dimineața, un incendiu puternic a izbucnit la pensiunea Ferma Dacilor, din localitatea Tohani, din judetul Prahova. Complexul, care funcționa fara autoritate, a adus sfarșitul a trei persoane, in timp ce alte cinci persoane sunt cautate in cladirea incendiata. Iata cine este Cornel Dinicu,…