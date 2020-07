Informații din piață și condiții de comerț mai bune pentru fermieri Commoditrader, platforma digitala de comerț cu marfuri agricole, a lansat luna trecuta o serie de funcționalitați și servicii adiacente in platforma proprie, menite sa asigure un comerț sigur, transparent și informat utilizatorilor sai – fermieri, traderi profesioniști și intreprinderi agricole. Performanța și informația Cand tranzacționezi orice tip de produs pe o piața de baza speculativa, cu cat este mai buna informația avuta, cu atat performanța va fi mai buna. Promisiunea Commoditrader este de a ajuta fermierii sa cunoasca mai bine piața și sa le ofere mai multa transparența, de aceea lanseaza… Citeste articolul mai departe pe agro-business.ro…

