Informatii despre Cupa Mondiala din Qatar Cupa Mondiala din Qatar din 2022 reprezinta un eveniment extrem de asteptat de catre iubitorii fotbalului. Cele mai bune echipe nationale de pe intreg globul se vor alinia la startul acestui turneu final, iar spectacolul este garantat de catre cei mai talentati fotbalisti ai momentului. In randurile urmatoare vei gasi cele mai importante informatii despre […] The post Informatii despre Cupa Mondiala din Qatar first appeared on Partener TV . Citeste articolul mai departe pe tvpartener.ro…

Sursa articol si foto: tvpartener.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Nationala de fotbal a Frantei, care a renuntat la un turneu in Qatar, va juca doua meciuri amicale cu Cote d'Ivoire si Africa de Sud, pe teren propriu, in luna martie, informeaza vineri L'Equipe, potrivit Agerpres. "Les Bleus" vor intalni Cote d'Ivoire pe 25 martie la Marsilia si Africa de…

- Presedintele FIFA, Gianni Infantino, s-a instalat temporar la Doha inainte de Cupa Mondiala din Qatar (21 noiembrie-18 decembrie), a confirmat joi Federatia internationala de fotbal dupa informatiile de presa despre aceasta mutare, scrie AFP, citat de Agerpres. "Asa cum s-a anuntat in octombrie 2021,…

- La Yaoundé se da startul, duminica, 9 ianuarie, la o noua ediție a Cupei Africii pe Națiuni la fotbal, competiție care se va încheia pe 6 februarie. În meciul de deschidere, gazda Camerun va fi pusa la încercare de Burkina Faso, de la ora 18:00. În afara celor…

- Etapa a 14-a din campionatul din fotbal al Italiei se deschide vineri, 26 noiembrie, ora 21:45, cu partida ultimelor doua clasate: Cagliari (19) și US Salernitana (20).Amebele echipe au câte 7 puncte, dar diferența se face la golaveraj. Cagliari și Salernitana au fiecare câte 28 de goluri…

- Antrenorul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat, joi, intr-o conferinta de presa, ca nu a fost contatat de conducerea Federatiei Romane de Fotbal pentru a i se oferi postul de selectioner al echipei nationalei a Romaniei. Tehnicianul a mai spus ca oricine poate achita clauza de reziliere din contract,…

- Federatia italiana de fotbal (FIGC) va pierde cel putin 15 milioane de euro in cazul in care echipa nationala va rata calificarea la Cupa Mondiala 2022, scrie Gazzetta dello Sport. Italia, care a castigat in aceasta vara EURO 2020, a dezamagit in preliminariile CM 2022, incheind pe locul 2 in grupa…

- Argentina s-a calificat la Cupa Mondiala din Qatar dupa egalul cu Brazilia, scor 0-0. Este al 13-lea turneu final consecutiv la care "pumele" participa. Leo Messi a fost integralist, dar nu a reusit sa aduca victoria pentru nationala tarii sale in derby-ul sud-american cu Brazilia. Dupa meci, starul…

- Mijlocasul croat Luka Modric, in varsta de 36 de ani, isi va prelungi cu un sezon contractul cu clubul spaniol de fotbal Real Madrid, a a anuntat, marti, cotidianul Marca, citat de publicatia L'Equipe. Luka Modric si Florentino Perez, presedintele lui Real Madrid, au prezentat un tricou imprimat…