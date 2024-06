Informații despre biletele la meciul România – Țările de Jos, din optimile de finală ale Euro 2024 Federația Romana de Fotbal anunța procedura de achiziție a biletelor pentru meciul din optimile de finala de la EURO 2024, Romania – Țarile de Jos. Partida e programata marți, 2 iulie, de la ora locala 18:00, la Munchen. Astfel, urmeaza ca in perioada imediat urmatoare, cei care au cumparat bilete la cel puțin un meci […] Articolul Informații despre biletele la meciul Romania – Țarile de Jos, din optimile de finala ale Euro 2024 a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

