- Acesta este barbatul care a fost dus la audieri in cazul uciderii lui Adrian Kreiner, omul de afaceri din Sibiu ucis in propria casa.In aceasta dimineața, au fost facute verificari la doua adrese din Timișoara, acolo unde anchetatorii aveau banuiala ca s-ar afla persoane care ar face parte din cercul…

- Noi informații in cazul crimei de la Sibiu au aparut astazi, cele mai recente vorbind despre primul suspect in cazul morții lui Adrian Kreiner. Conorm datelor, acesta a fost dus la audieri, și s-a aflat și identitatea sa.

- Au aparut informații explozive in cazul lui Adrian Kreiner, omul de afaceri ucis de trei barbați in casa lui din Sibiu. S-a aflat cine ar fi aceștia și unde ar fi locuit inainte sa recurga la gestul extrem. Poliția a intrat in posesia mai multor informații.

- Cercetarile continua in cazul atacului din Sibiu, in urma caruia un om de afaceri a murit. Conform informațiilor oficiale, a fost restrans cercul suspectilor și exista banuiala ca cei trei autori sunt cetateni romani. Cercetarile continua in cazul crimei de pe strada Moldoveanu, din municipiul Sibiu.…

- Cazul șocant de la Sibiu, de zilele trecute, cand un om de afaceri a fost atacat cu salbaticie in propria casa, barbatul pierzandu-și viața in urma leziunilor suferite, continua sa fie invaluit in mister. Oamenii legii incearca sa dea de urma faptașilor. In tot acest timp, s-a aflat ca anchetatorii…

- Iubita omului de afaceri din Sibiu, care a fost ucis in bataie de mai mulți hoți care au intrat in casa lui, a postat un mesaj pe rețelele de socializare. Ea e cea care a dat vestea morții barbatului, cerand ca intimitatea și durerea sa ii fie respectate."Cei care ne-au atacat duminica noaptea, in…

- Seful Politiei Romane a dispus ca o echipa de specialisti din cadrul Directiei de Investigatii Criminale sa se deplaseze la Sibiu, pentru a ajuta in cazul barbatului talharit in propria casa de trei barbati cu cagule. Cei doi ofiteri de la Bucuresti lcureaza impreuna cu echipele de la Sibiu pentru identificarea…

- Politistii constanteni au deschis o ancheta dupa ce un barbat a fost agresat de un altul, iar evenimentul s-a petrecut in Satul de Vacanta, potrivit news.ro.Reprezentantii Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta au anuntat ca politistii Sectiei 1 Politie au fost sesizati duminica dupa amiaza,…