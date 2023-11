Stiri pe aceeasi tema

- Anchetatorii au reușit sa ii identifice pe cei trei autori ai crimei de la Sibiu. Cei trei barbați ar fi din Dolj, iar pana in acest moment, niciunul dintre ei nu a fost reținut. Se ia in calcul ipoteza ca aceștia sa fi parasit țara. Procurorii din Sibiu au anunțat ca cei trei barbati suspectati […]…

- Au fost identificați criminalii omului de afaceri din Sibiu, Adrian Kreiner. Conform primelor informații e vorba de trei barbați din județul Dolj. Procurorii sibieni au reușit identificarea autorilor crimei din Sibiu. Prim-procurorul adjunct al Parchetului de pe langa Tribunalul Sibiu, Mihaela Ruginosu,…

- S-a aflat cine sunt cei trei agresori care l-au omorat pe Adrian Kreiner, omul de faceri gasit fara suflare in propria casa. Anchetatorii au reușit sa ii identifice pe cei trei autori ai crimei de la Sibiu, in urma cu puțin timp.

- Au fost identificați criminalii omului de afaceri din Sibiu. Conform primelor informații e vorba de trei barbați din județul Dolj.Procurorii sibieni au reușit identificarea autorilor crimei din Sibiu. Este vorba despre trei barbați din județul Dolj. Prim-procurorul adjunct al Parchetului de pe langa…

- Polițiștii continua ancheta in cazul crimei lui Adrian Kreiner. Omul de afaceri din Sibiu a fost ucis in propria casa, iar pana in acest moment, nicio persoana nu a fost arestata. Insa, oamenii legii au chemat la audieri o persoana care ar putea sa faca lumina in acest caz.

- Crima de la Sibiu: Cercul suspecților in cazul morții lui Adrian Kreiner a fost restrans. Precizarile procurorilor Crima de la Sibiu: Procurorii din Sibiu au adus precizari legate de investigațiile privind dosarul morții omului de afaceri Adrian Kreiner. Aceștia spun ca nu au fost efectuate percheziții…

- Apar noi detalii in cazul tragediei de la Sibiu, in urma careia un om de afaceri in varsta de 50 de ani și-a pierdut viața dupa ce a fost victima unui atac cumplit, ce a avut loc acum o saptamana. In tot acest timp, ancheta in acest caz șocant continua. Imagini in care ar aparea […] The post Imagini…

- Adrian Kreiner, omul de afaceri in varsta de 50 de ani, care a fost talharit și batut crunt in vila sa din Sibiu de trei indivizi necunoscuți a murit, marți seara, la Spitalul Clinic Județean de Urgența Sibiu. „Din pacate, deși medicii au facut tot ce era posibil ca sa-i salveze viața, pacientul…