Palatul Buckingham a anunțat duminica dupa-amiaza ca Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a fost testata pozitiv cu Covid-19. Veștile sunt insa imbucuratoare pentru suverana, care in aprilie va implini 96 de ani. Mama Prințului Charles are simptome ușoare ale bolii, iar potrivit unor oficiali de la palat, aceasta este activa și indeplinește „sarcini […]