Informații de ultimă oră despre nepotul lui Romică Țociu. Ce a dezvăluit artistul despre băiat (exclusiv) Vești bune pentru familia lui Romica Țociu. Care este starea de sanatate a nepoțelului sau in varsta de numai 2 anișori. Cum se simte mezinul familiei, dupa ce a fost pus sub supraveghere medicala timp de cinci saptamani. Actorul de comedie numara minutele pana cand iși va ține odorul in brațe. Nepoțelul lui Romica Țociu […] The post Informații de ultima ora despre nepotul lui Romica Țociu. Ce a dezvaluit artistul despre baiat (exclusiv) appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

