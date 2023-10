Stiri pe aceeasi tema

- Pana in prezent, aproximativ 800 de romani au fost evacuați din Israel, a anunțat la Digi24 ministrul Afacerilor Externe, Luminita Odobescu. Inca in jur de 800 se afla in Israel și au solicitat sprijin. Și in Fașia Gaza se afla 350 de romani, dintre care 100 au solicitat pana in prezent evacuarea.

- Inca mai sunt “foarte mulți” cetațeni romani pe teritoriul statului Israel, care sunt inscriși pe liste de așteptare pentru a fi repatriați, a declarat ministrul Afacerilor Externe, Luminița Odobescu, intr-o intervenție telefonica la postul Digi 24. Ministrul Odobescu a facut aceasta declarație in dimineața…

- Vasile Banescu, purtatorul de cuvant al Patriarhiei Romane, a anunțat ca nu vor mai pleca pelerini spre Israel. Pelerinajele programate se opresc temporar. De asemenea, acesta a facut precizari și despre cei aproape 800 de pelerini care sunt acum in Țara Sfanta.

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, sambata, ca in jur de 800-900 de romani se afla in Israel, multi dintre acestia fiind turisti, si ca se cauta solutii pentru aducerea acestora in tara a celor care vor sa revina in tara rapid, lucru care va fi posibil in curand."Sunt destul de multi romani…

- Cel putin 21 de oameni au murit si 18 sunt raniți in urma tragediei rutiere produse marți seara in Italia, dupa ce un autobuz plin a cazut de pe o pasarela peste calea ferata, in apropiere de Venetia. Ministerul roman al Afacerilor Externe a comunicat ca pana la aceasta ora nu exista informații despre cetațeni romani…

- Cipru este una dintre cele mai frumoase și mai interesante destinații turistice din Europa, unde Vestul se intalnește cu Estul, iar munții abrupți se afla foarte aproape de intinderile mari de nisip de pe malurile Mediteranei. Insa dincolo de atracțiile pe care le ofera vizitatorilor sai, aceasta țara…

- In cursul zilei de ieri, 21 septembrie a.c., ministrul Afacerilor Externe, Luminita Odobescu a avut doua intrevederi bilaterale cu o coalitie a organizatiilor evreiesti internationale si americane, precum si, separat, cu conducerea American Jewish Committee In cadrul celor doua intrevederi au fost abordate…

- Rusia intentioneaza sa provoace o criza alimentara la nivel mondial prin faptul ca nu a reinnoit acordul privind exportul de cereale din Ucraina prin Marea Neagra, a afirmat, joi, ministrul Afacerilor Externe, Luminita Odobescu, inainte de Consiliul Afaceri Externe (CAE), care are loc