- Alina, tanara ucisa de prietena sa intr-un hotel din Mangalia, publica, cu doar cateva luni inainte sa iși piarda viața, un mesaj tulburator. La doar 18 ani, ea susținea ca liniștea este unul dintre cele mai importante lucruri.

- Astazi, Alina, fata ucisa cu sange rece de cea mai buna prietena a ei,Loredana Atanasoaie, in Mangalia, a fost condusa pe ultimul drum. Familia și prietenii ei, dar și alte persoane care au cunoscut-o au venit sa iși ia adio. Tot astazi, colegii ei au vorbit despre relația pe care victima a avut-o cu…

- Pe imaginile surprinse de camerele de supraveghere se poate observa cum Loredana apare in parcul din Mangalia, imediat dupa ce a abandonat cadavrul Alinei. La un moment dat, ea chiar se opreste pe o alee si verifica valiza in care a transportat cadavrul.

- Au trecut cateva zile de cand Alina a fost ucisa de prietena ei, in Mangalia. La mai bine de 72 de ore de la tragicul eveniment, matușile victimei fac dezvaluiri incredibile și vorbesc despre, spun ele, adevaratul motiv pentru care tanara ar fi fost ucisa de prietena ei.

- Si-a ucis prietena cu sange rece, a asezat-o intr-un bagaj si a abandonat-o sub o banca intr-un parc din Mangalia. S-a intors la hotel ca si cum nimic nu s-ar fi intamplat. Si ca si cum nu ar fi fost suficient, Loredana a continuat sa ii raspunda lui Sergiu, iubitul Alinei, ducandu-l pe piste gresite…

- Ce a facut criminala din Mangalia, la scurt timp dupa ce a ucis-o cu bestialitate pe prietena ei cea mai buna, Alina. Unde a mers tanara, imediat dupa teribila fapta care a șocat Romania. Informațiile furnizare de oamenii legii care se ocupa de cercetarea cazului.

- Accident de munca teribil la Caminul Cultural din comuna clujeana Apahida. Patru muncitori au fost raniți, iar doi sunt in coma. Structura cladirii vechi a cedat, muncitorii au cazut de la o inaltime de aproximativ 5 metri, iar aoperisul s-a prabusit peste ei.

- De asemenea, a fost solicitat sprijin din partea instituțiilor cu atribuții in domeniu. Cercetarile sunt continuate sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 6.Potrivit unor surse, au existat mai multe sesizari din partea vecinilor cu privire la faptul ca in locuința respectiva,…