Informații cu privire la solicitarea avizelor epidemiologice la începutul anului școlar Ministerul Sanatații transmite informații despre cine trebuie sa prezinte adeverințe medicale sau aviz epidemiologic odata cu inceperea noului an școlar. Potrivit instituției, acestea sunt necesare numai la inscrierea unui nou ciclu de invațamant. Intr-o postare pe Facebook, reprezentanții Ministerului Sanatații atrag atenția ca medicul de familie elibereaza adeverința medicala, avizul epidemiologic și fișa de vaccinare, numai pentru inscrierea intr-un nou ciclu de invațamant. Adica pentru creșa, gradinița, clasa pregatitoare și clasa a IX-a. Ceilalți copii nu trebuie sa prezinte aceste adeverințe,… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

