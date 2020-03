Ministerul Afacerilor Externe anunta ca informatii actualizate referitoare la masurile adoptate de statele europene in contextul noului coronavirus au fost publicate pe site-ul MAE, la sectiunea "Atentionari de calatorie - Europa - COVID-19".



De exemplu, in cazul Italiei, MAE recomanda evitarea oricaror deplasari care nu sunt absolut necesare in aceasta tara si aminteste ca o serie de companii aeriene si-au intrerupt sau limitat zborurile din sau catre Peninsula.



"De asemenea, au fost adoptate masuri exceptionale care limiteaza circulatia persoanelor pe intreg teritoriul…