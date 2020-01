Informații contradictorii legate de modelul electric de la Dacia Un oficial german al companiei Renault a negat posibilitatea apariției in Europa a modelului K-ZE, mașina electrica vinduta acum in China de Renault, sub marca Dacia, conform presei germane. Compania Renault intenționeaza sa lanseze Twingo electric in 2020, a spus compania. Observatorii se așteptau de fapt la o lansare a pieței in 2021, conform Mediafax. Uwe Hochgeschurtz, CEO-ul reprezentanție Renault din Germania a declarat presei locale ca Dacia nu va lansa pentru moment o mașina electrica pe piața, pentru ca aceasta ar putea fi prea scumpa pentru clienții obișnuiți ai marcii.… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

