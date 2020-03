Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe curse aeriene care ar fi trebuit sa plece miercuri de pe Aeroportul International Timisoara spre Germania au fost anulate. Afectate au fost mai ales zborurile operate de Wizz Air. The post Cursele aeriene de pe Aeroportul Timisoara spre Germania, anulate in cea mai mare parte appeared first…

- Dupa aproape 24 de ore de la declaratii ale oficialilor Ministerului Sanatatii si comunicari oficiale cu privire la includerea in "zona rosie" a unor regiuni din Germania, Franta si Spania, autoritatile s-au razgandit. Romanii care se intorc in tara din aceste tari nu trebuie sa intre in carantina…

- Poșta Româna a anunțat luni suspendarea temporara a serviciilor de expediere catre China. Motivul? Pentru a scadea riscul raspândirii noului coronavirus, companiile aeriene cu care Poșta Româna colaboreaza au luat decizia de a-și anula cursele catre destinații din China, astfel ca…

- Compania aeriana British Airways si-a suspendat toate zborurile directe inspre si dinspre China continentala, iar rusii de la Ural Airlines, care opereaza zboruri spre Munchen, Paris si Roma, au anuntat ca isi suspenda toate cursele care au ca...

- Un oficial german al companiei Renault a negat posibilitatea apariției in Europa a modelului K-ZE, mașina electrica vinduta acum in China de Renault, sub marca Dacia, conform presei germane.Compania Renault intenționeaza sa lanseze Twingo electric in 2020, a spus compania. Observatorii se…

- Militarii americani stationati in baze din Germania ar putea fi vizati de un atac terorist islamist, arata un raport al serviciilor secrete citat de presa americana si germana, anunța MEDIAFAX.Conform unui raport secret citat de revista Newsweek si de publicatiile Bild si Tag24, serviciile…

- UPDATE-Vineri, in jurul orei 15.40, IPJ Alba a anunțat ca barbatul dat disparut a fost gasit și ca nu pare sa fi fost victima vreunei infracțiuni. STIREA INIȚIALA Polițiștii din Alba cauta un barbat care a plecat de la locuința fiului sau din Alba Iulia și nu a mai revenit. Persoanele care pot da informații…

- •Ȋnregistrarea se va desfașura ȋn perioada 13.01.2020 – 14.02.2020, ȋn intervalul luni – joi, orele 10.00 – 15.30 și vineri, orele 10.00 – 13.00. Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca Valcea anunta ȋnceperea perioadei de ȋnregistrare a aplicațiilor ȋn programul destinat studenților care…