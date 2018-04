Informaţii contradictorii despre accesul inspectorilor OIAC în Douma Departamentul de Stat al SUA a facut cunoscut marti, prin purtatoarea de cuvant Heather Nauert, ca inspectorii Organizatiei pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) nu au ajuns inca in Douma, orasul de langa Damasc unde se presupune ca a avut loc un atac chimic in 7 aprilie.



Anterior, agentia oficiala de presa SANA, preluata de AFP, a transmis ca misiunea OIAC, care a sosit in Siria inca de duminica, au reusit sa intre in Douma. Nauert a declarat ca este la curent cu aceste informatii, dar ca Departamentul de Stat nu le confirma.



Purtatoarea de cuvant a diplomatiei americane…

