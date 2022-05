Informații contabile de bază pe care trebuie să le știe orice antreprenor In teorie, daca ne referim la firme mici sau chiar la un PFA, antreprenorii ar putea sa iși țina singuri contabilitatea, avand in vedere ca nu sunt noțiuni atat de complicate. Practica ne arata ca pot interveni tot felul de situații, iar lipsa de experiența iși poate spune cuvantul. De aceea, pentru bunul mers al lucrurilor, este important ca un antreprenor sa externalizeze serviciile contabile. Astfel, tot ce va trebui sa faca este sa predea documentele și informațiile necesare, in termenele agreate de la bun inceput și firma contabilitate Bucuresti se va ocupa de tot. Cu toate… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

