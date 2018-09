Stiri pe aceeasi tema

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, susține ca Liviu Dragnea și Darius Valcov sunt total dezinteresați de ceea ce se va intampla dupa ce ei nu vor mai fi la putere. El susține ca acești oameni sunt extrem de periculoși pentru ca vor lua cele mai riscante decizii. ”Toți liderii politici cand…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat ca declanseaza procedura legala pentru evaluarea activitatii desfasurate de catre procurorul general, Augustin Lazar. „Declansez procedura legala pentru evaluarea activitatii manageriale desfasurata de catre procurorul general al Parchetului de pe langa…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, sustine ca a fost convins de faptul ca protocoalele ilegale dintre SRI si institutiile de forta au incetat sa mai existe, dar presa a dezvaluit joi alte asemenea protocoale, iar SRI, “incoltit de evidenta lor, le-a recunoscut”. Dragnea spune ca acestea prezinta “aceleasi…

- Liderii PSD au intrat in razboi total cu trustul Realitatea TV. Dupa de Darius Valcov a explicat ca nu este posibil ca o companie sa fie in insolvența timp de 7 ani, cu referire directa la Realitatea TV. Ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, a anunțat ca se va modifica Legea Insolvenței, iar datorinicii…

- Consultantul politic Cozmin Gusa reacționeaza dupa ce Darius Valcov, consilier personal al premierului Viorica Dancila, a spus ca Realitatea TV are o datorie de 121 de milioane de lei la bugetul de stat, precizand ca Valcov a avut un discurs de infractor și ca Darius Valcov și Liviu Dragnea vor sa…

- Sefa Instantei Supreme, judecatoarea Cristina Tarcea, a luat masuri fara precedent si le-a cerut magistratilor sa redacteze motivarile restante pana in septembrie. Este o veste proasta pentru liderii PSD, Liviu Dragnea si Darius Valcov, intrucat, imediat dupa ce apare motivarea, se poate stabili termen…

- Intr-un interviu acordat in exclusivitate pentru Realitatea TV, șefa Instanței Supreme, Cristina Tarcea spune ca le-a cerut tuturor judecatorilor ca, pana in luna septembrie, trebuie sa motiveze toate condamnarile. Prin urmare, vom avea pana in toamna motivarea in cazul Bombonica, cel in care Liviu…

- Presedintele FRF, Razvan Burleanu, e sigur ca echipa nationala ar fi avut o prestatie foarte buna la CM 2018. Tricolorii nu s-au mai calificat la un astfel de turneu de la editia din Franta, din 1998. "Cu siguranta, echipa nationala a Romaniei ar fi avut loc la Cupa Mondiala.…