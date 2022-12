Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Ciolacu, liderul PSD și președintele Camerei Deputaților, l-a invitat in Romania pe cancelarul Austriei, Karl Nehammer, ”sa se convinga singur de eforturile țarii noastre și ale poporului nostru”.

- „Sa nu aveți așteptari extraordinare. A fost o discuție buna, am avut dezbaterea astazi. Am facut pași in direcția buna. Concluzia mea este simpla: toți actorii au ințeles ca avem o problema care trebuie sa fie rezolvata. In cursul anului 2023, sa fie incheiat cu un rezultat pozitiv pentru Romania și…

- Cancelarul austriac Karl Nehammer a aparat vetoul tarii sale impotriva aderarii Romaniei si Bulgariei la Spatiul Schengen, sustinand duminica faptul ca Austria trebuie sa actioneze la nivel national intrucat in alte tari ale Uniunii Europene exista o presiune insuficienta impotriva trecerilor neinregistrate…

- Europarlamentarul PNL Mircea Hava, fost primar al Municipiului Alba Iulia, pune tunurile pe cancelarul Austriei, Karl Nehammer, despre care spune ca nu este exclus sa ia un bobarnac de la oamenii de afaceri din Romania, ba chiar și de la romanii care cumpara produse din Austria sau de la firme austriece.…

- „Am avut astazi de partea noastra 26 din 27 de state membre care au susținut aderarea Romaniei la spațiul Schengen.Romania a reușit in ultimele luni sa convinga multe țari care se opuneau de ani de zile integrarii Romaniei in spațiul de libera circulație.Astazi doar Austria a spus ca inca nu este pregatita…

- Prim-ministrul Nicolae Ciuca si cancelarul Austriei, Karl Nehammer, au avut, miercuri seara, o convorbire telefonica privind aderarea Romaniei la spatiul Schengen, potrivit unor surse oficiale. „Premierul Nicolae Ciuca a reiterat solicitarea Romaniei de intrare in Schengen si toate argumentele care…

- Liderul PMP, europarlamentarul Eugem Tomac, afirma, dupa discutiile cu cancelarul austriac Karl Nehammer privind admiterea Romaniei in Schengen, ca a fost una dintre cele mai tensionate intalniri politice la care a participat, calificandu-l pe seful Guvernului de la Viena drept un lider ce insista…

- Cancelarul austriac Karl Nehammer a dat asigurari miercuri, in timpul unei vizite oficiale in Croatia, ca va sustine aderarea acestei tari la spatiul Schengen, insa s-ar putea opune prin veto la aderarea Romaniei si Bulgariei, intrucat acestea nu fac suficiente eforturi pentru a opri migrantii ilegali,…