- Instanța suprema a stabilit ca mandatul de arestare in lipsa pentru Radu Mazare sa ramana definitiv intrucat,așa cum se arata in motivarea publicata recent,fuga sa in Madagascar reprezinta o sfidare a ICCJ ce a creat un sentiment de slabiciune a statului deoarece exista deja cazuri notorii similare.„Conduita…

- Denis Ten, celebrul patinator kazah,a avut parte de o moarte violenta. Sportivul a fost injunghiat mortal, relateaza jurnaliștii de la The Mirror. El avea 25 de ani și era medaliat cu bronz in proba de patinaj artistic, la Jocurile Olimpice de la Soci, din 2014. Denis Ten a murit la varsta de 25 de…

- Cauza decesului sotului ministrului Carmen Dan, stabilita in urma autopsiei, este insuficienta cardio-respiratorie acuta ca urmare a unui edem pulmonar si infarct miocardic acut, au informat, miercuri, reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Teleorman. Conform politistilor, barbatul…

- Corneliu Daniel Dan, sotul ministrului de Interne, a murit ieri, iar politistii si procurorii au deschis un dosar penal pentru moarte suspecta. La cateva ore de la vestea care a indoliat familia lui Carmen Dan a dezvaluita o posibila cauza a morții. Citește și: Soțul lui Carmen Dan a murit. Mircea Badea…

- Actorul și modelul de finess Daniel Doyle a murit la mai bine de o saptamana dupa ce a stat in coma. Starul a fost gasit inconștient in penitenciarul in care avea de executat o pedeapsa de doi ani, potrivit Daily Mail. Va reamintim ca el a fost prins cu 446 de tablete de MDMA in […] The post Daniel…

- Tensiuni și durere dupa ce și-au ingropat copilul?! La aproape doua luni de la moartea fiului, Nelu Ploieșteanu vorbește, in exclusivitate, despre cel mai cumplit moment din viața sa: cel in care și-a dus baiatul la groapa!

- Doliu in lumea muzicii, dupa ce aseara s-a anunțat despre decesul DJ-ului suedez Avicii. Cauza morții lui ramane un mister, deși artistul avea probleme de sanatate, anterior fiind spitalizat de doua ori din cauza excesului de alcool.

- Avicii, unul dintre cei mai cunoscuti DJ de muzica electronica, a murit vineri la vârsta de 28 de ani în Oman, la doi ani dupa ce si-a anuntat în mod surprinzator retragerea de pe scena.