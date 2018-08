Stiri pe aceeasi tema

- Campioana europeana de simplu si cu echipa Romaniei la tenis de masa, constanteanca Elisabeta Samara a decis sa reprezinte clubul polonez KTS Siarka Tarnobrzeg si sezonul viitor, avand ca obiectiv principal castigarea Ligii Campionilor pe echipe. Sezonul trecut, Eliza si colegele sale s-au oprit in…

- Alex Oxlade-Chamberlain, mijloașul celor de la Liverpool, va rata intreg sezonul 2018-2019, a anunțat tehnicianul Jurgen Klopp. Oxlade-Chamberlain s-a accidentat la genunchi in timpul meciului tur cu AS Roma din semifinalele Ligii Campionilor și va reveni pe teren, cel mai probabil, in vara lui 2019.…

- Sportul Snagov, locul 10 in sezonul recent incheiat din Liga a 2-a, s-a intarit cu doi dintre cei mai productivi jucatori din liga secunda. Formația ilfoveana s-a ințeles astazi cu mijlocașul Catalin Hlistei (23 de ani) și cu atacantul Darius Buia (24 de ani), fotbaliști care in sezonul trecut au evoluat…

- Campioana en-titre a Romaniei la handbal feminin a fost repartizata, vineri, la tragerea la sorti de la Viena, in Grupa D a Ligii Campionilor, cu echipele Vipers Kristiansand (Norvegia) si Ferencvaros (Ungaria).

- Andrei Radu, la CFR Cluj. CFR Cluj l-a achizitionat pe fundasul stanga Andrei Radu, care a evoluat in sezonul recent incheiat in Cipru, la Aris Limassol. “De ziua sa de nastere, Radu Andrei si-a facut cel mai frumos cadou: a semnat cu echipa campioana a Romaniei. Fundasul lateral este, incepand de azi…

- In competiție sunt inscrise 56 de echipe. Conducerea FIBA a comunicat faptul ca Central Board-ul Basketball Champions League se va intruni la data de 27 iunie, la Mies (Elveția), prilej cu care se vor stabili cele 24 de echipe calificate direct in faza grupelor, respectiv cele 32 care vor…

- Vladimir Screciu (18 ani) a plecat de la CS U Craiova la Genk, in Belgia, dupa ce oltenii au incasat nu mai putin de doua milioane de euro si un procent de 20% dintr-un viitor transfer. In ziua in care s-a despartit de formatia la a care a crescut, fotbalistul a tinut sa transmita un mesaj fanilor…

- Sezonul turistic din stațiunea Covasna se va deschide oficial in weekendul care urmeaza, cu o serie de activitați cultural-artistice și targuri tradiționale, potrivit responsabilului cu turismul in orașul Covasna, Thiesz Janos. Turiști și localnici deopotriva sunt așteptați sambata, 16 iunie a.c.,…