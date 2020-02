Stiri pe aceeasi tema

- Academica Clinceni - Dinamo, meci din optimile Cupei Romaniei, se va juca in „Ștefan cel Mare”, pe terenul „cainilor”. Motivul? Formația ilfoveana nu beneficiaza de instalație de nocturna, iar televiziunile au programat partida marți, 3 martie, de la ora 20:00, anunța TV Digi Sport. Astfel, dinamoviștii…

- Și cealalta echipa prahoveana din eșalonul trei, Astra 2, a avut un test interesant, caștigand un triunghiular desfașurat la Popești – Brazi, unde au mai fost prezente liderul Ligii A, CSO Plopeni și echipa gazda – CS Brazi. Formația pregatita de Bebe Barbulescu și Dorinel Beznea, Astra 2 a remizat…

- CS Dinamo Bucuresti a terminat la egalitate cu SCM Politehnica Timisoara, 23-23 (8-12), sambata, pe teren propriu, intr-un meci din etapa a 17-a a Ligii Nationale de handbal masculin. Poli Timisoara, detinatoarea Cupei Romaniei a condus la pauza la patru goluri, cu 12-8, iar in min. 55…

- CS Magura Cisnadie a fost invinsa de formatia daneza Kobenhavn Handball cu scorul de 33-28 (17-20), duminica, pe teren propriu, intr-un meci din Grupa B a Cupei EHF la handbal feminin. Magura a pierdut toate cele zece meciuri sustinute in ultimele doua sezoane in grupele Cupei EHF. In partida de duminica,…

- Handbal Club Dobrogea Sud a avut parte de un an 2019 foarte bun, in ciuda faptului ca jocul echipei a scartait la inceputul sezonului.Odata cu instalarea pe banca a lui Djordje Cirkovic, constantenii si-au recapatat moralul foarte bun si au reusit sa obtina victorii pe banda rulanta.Formatia de pe litoral…

- Ajax Amsterdam s-a calificat in optimile de finala ale Cupei Olandei, miercuri, dupa ce a invins formația Telstar, scor 4-3, și a ajuns la 157 de goluri marcate in 2019, un record in ceea ce privește reușitele dintr-un an calendaristic, potrivit Mediafax.Sergino Dest a marcat golul al doilea…

- CS HC Buzau 2012 s-a calificat in sferturile de finala ale Cupei Romaniei la handbal masculin, dupa ce a invins in deplasare formatia CSM Sighisoara (Divizia A), cu 39-24 (19-13), sambata, in primul meci din optimi, potrivit site-ului FRH, potrivit Agerpres.Mironescu si Dumitrana au fost cei…