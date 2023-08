Informația momentului pentru o categorie de pensionari! Acest tip de pensie nu va dispărea Sunt vești excelente pentru mii de romani! Chiar daca se da o adevarata lupta in justiție pentru eliminarea acestor pensii, ele ar putea ramane valabile in continuare. Persoanele care desfașoara acest tip de activitate au fost puse la grea incercare de Parlament in ultima perioada. Anunțul a fost facut de o voce importanta in domeniu: ”Constituie un drept, nu un privilegiu” Vestea buna pentru mii de romani este ca nu vor fi eliminate aceste pensii...Citește mai multe AICI. Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

