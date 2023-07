Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Firea și Florentin Pandele au plecat din Romania. Cei doi soți nu au lasat ultimele evoluții de pe scena politica și scandalul in care au fost implicați sa le strice vacanța. Cuplul Firea-Pandele a parasit Romania, luni, in jurul orelor 14.30, a anunțat Victor Ciutacu. Cei doi oameni politicieni…

- Secretul urias al lui David Popovici. S-a aflat cum a ajuns campionul roman cel mai bun de pe Planeta. CITESTE SI BREAKING NEWS BREAKING Cutremur de 5,4 in Turcia 09:01 641 BREAKING NEWS Moscova, atacata cu drone. Casa Alba se delimiteaza de Ucraina: 'Nu sustinem atacuri in interiorul Rusiei'…

- Celebra artista Rona Hartner are mai probleme de sanatate. In anul 2019 a fost operata de o tumora maligna de colon in 2019, iar acum a primit un nou diagnostic crunt: cancer la plamani in ultimul stadiu.Rona Hartner a explicat ca totul a inceput cu o tuse persistenta, iar dupa ce a facut analize…

- Intr-o intervenție in direct la Realitatea Plus, Florentin Pandele a afirmat ca de sambata trecuta și-a scris demisia, dar ca nu se simte vinovat nici legal, nici moral. "Mi-aș dori ca instituțiile statului sa-și faca datoria (...) Mai mult ca sigur am fost obiectul anchetelor, am fost ascultat si urmariți…

- Primarul orașului Voluntari, Florentin Pandele, a avut o ieșire nervoasa in timpul unui interviu acordat, din biroul sau, postului Romania TV. Soțul Gabrielei Firea a acuzat PSD ca nu i-a luat apararea fostului ministrul al Familiei in scandalul azilelor groazei, ba chiar ca social-democrații ar fi…

- Gabriela Firea s-a lasat dusa greu din politica romaneasca, abordand o strategie de aparare total greșita, generand insa un cutremur multiplu, cu consecințe directe pentru politica, presa și ortodoxie. In politica, cuplul Firea-Pandele este doar cel mai notoriu exemplu pentru sistemul de ”cumetrie”…

- Gigi Becali, show la TV! Laifundiarul a sarit in apararea Gabrielei Firea, dupa ce aceasta și-a dat demisia: Ce spune și despre finul PandeleGigi Becali a facut declarații vineri la Romania TV! Latifundarul din Pipera a intrat in direct pentru a lua apararea finilor lui, Gabriela Firea și Florentin…

- Primarul Voluntariului, Florentin Pandele, continua razboiul cu purtatorul de cuvant al Patriarhiei, Vasile Banescu, acuzandu-l pe acesta ca face jocurile gruparii #Rezist. Potrivit lui Pandele, Banescu s-a aliniat unei „armate” care acționeaza concertat și neobosit pentru a duce la indeplinire ordinul:…