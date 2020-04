Stiri pe aceeasi tema

- Grupul de Comunicare Strategica anunta ca 200.000 de maști FFP2 au ajuns in Romania, cu o cursa TAROM, in urma unei achiziții realizata din China de catre UNIFARM SA. Materialele vor fi distribuite spitalelor desemnate pentru gestionarea cazurilor confirmate cu noul coronavirus, cu prioritate catre…

- Grupul de firme Taparo din orasul Targu Lapus urmeaza sa produca in viitorul apropiat pana la 10 milioane de masti de protectie lunar, acestea urmand a fi livrate spitalelor si unitatilor medicale din Romania in care se trateaza pacientii afectati de COVID-19, dar si farmaciilor, institutiilor publice…

- Unii furnizori de masti de protectie au scaderi ale vanzarilor in aceasta perioada, ceea ce poate fi considerat un paradox. Explicația este ca spitalele fac licitatii de masti si combinezoane care nu se fac in Romania, spun antreprenorii, anunța MEDIAFAX.Unii producatori de echipamente de…

- „În urma sesizarii polițiștilor de frontiera din aeroportul Cluj-Napoca, în baza Ordinului Ministrului Sanatații nr. 7 din 11.03.2020, Direcția de Sanatate Publica a dispus oprirea transportului unor colete, care urmau sa fie expediate în Italia și conțineau 10.000 maști chirurgicale,…

- Trei membri PNL au fost infectati de senatorul PNL Vergil Chitac, scrie digi24.ro. Informatia a fost confirmata in mod oficial de catre Grupul de Comunicare Strategica. Asta inseamna ca Romania intra in scenariul 3, depasind astfel 101 cazuri de coronavirus.Potrivit informatiilor de la aceasta ora,…

- Deciziile Comitetului National pentru Situatii Speciale de Urgenta privind impunerea unor restrictii de trafic dinspre si inspre statele afectate de infectia cu noul coronavirus intra in vigoare incepand de luni, ora 12:00, fiind sistate cursele aeriene catre si dinspre Italia. De asemenea, operatorii…

- Secretarul de stat in Ministerul Sanatatii, Horatiu Moldovan, a declarat ca, cel puțin in prezent, in Romania nu a fost depistat un al doilea om cu coronavirus. Oficialul spune ca se fac investigații și ca exista un numar permanent de teste care sunt aduse in laborator, dar care in marea lor majoritate…

- Județul Tulcea trimite in China 35.000 de maști medicinale, in valoare de 200.000 de lei. In acest scop, la inceputul lunii februarie a fost convocata o ședința extraordinara a Consiliului Județean Tulcea. Societatea Nationala de Cruce Rosie din Romania, filiala Tulcea, si-a exprimat intentia de a se…