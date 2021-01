Moderna susține ca vaccinul anti-Covid dezvoltat de companie neutralizeaza tulpinile identificate in Marea Britanie și Africa de Sud. „Vaccinul COVID-19 produs de Moderna iși pastreaza activitatea de neutralizare impotriva tulpinilor emergente identificate pentru prima data in Marea Britanie și Republica Africa de Sud”, se arata intr-un comunicat al companiei, conform agerpres. Conform acestuia, rezultatele sunt obținute din studiile de neutralizare in vitro a serurilor de la indivizi vaccinați cu vaccinul COVID-19 produs de Moderna. „Protocolul de tratament cu doua doze de vaccin COVID-19 produs…