- Inainte de tristul anunț, Boris Johnson a avertizat impotriva afirmațiilor liniștitoare privind Omicron, ca ar fi mai blanda decat variantele anterioare, printre care și Delta, principala cauza a valului 4 de coronavirus.Acesta a anunțat decesul primului britanic dupa infectarea cu Omicron, luni, in…

- Pana la finalul lui aprilie 2022, tulpina Omicron ar putea provoca peste 70.000 de decese in Anglia, daca nu vor fi instituite noi restricții, potrivit unui studiu al London School of Hygiene & Tropical Medicine, citat de Euronews . Cercetatorii estimeaza ca, in cel mai optimist scenariu 24.000 de pacienți…

- Noua varianta are multe mutații in comun cu Omicron standard, dar ii lipsește o modificare genetica speciala care sa permita testelor PCR de laborator sa fie folosite ca mijloc de semnalare a cazurilor probabile de infectare, conform The Guardian .Varianta este inca detectata ca virusul coronavirus…

- Pe masura ce cazurile de COVID-19 se inmulțesc in valul patru al pandemiei, tot mai mulți oameni raporteaza ca s-au infectat cu SARS-CoV-2 pentru a doua sau chiar a treia oara, relateaza The Guardian . Un nou studiu facut in Marea Britanie sugereaza ca persoanele nevaccinate risca sa fie reinfectate…

- Expertul Scott Gottlieb a transmis un mesaj pe Twitter in care atrage atenția asupra unei noi variante Delta, cunoscuta ca Delta Plus. Mesajul sau a venit in contextul in care Marea Britanie, acolo unde Delta Plus a fost semnalata, inregistreaza creșteri accelerate in ultimele zile a cazurilor de infectare.…