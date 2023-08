Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep se pregatește de un cutremur in cariera: de saptamana viitoare, iese din top 500 WTA. Dar lucrurile nu se opresc aici, iar GSP are detalii explozive. In continuare fara un prim verdict dupa judecata Sports Resolutions, Simona Halep nu poate evolua la niciun turneu de tenis profesionist…

- Simona Halep așteapta verdictul de la tribunalul independent Sports Resolutions din Londra, dupa ce a fost audiata in cazul de dopaj. Dar raspunsul intarzie, insa chiar și așa fostul lider mondial spera sa poata juca la US Open. Americanii de la Tennis World USA sunt de parere ca Simona Halep „le transmite…

- Anuntul momentului despre Simona Halep. Judecatorii de la Londra au venit cu precizari de ultima ora. Vezi AICI ce au anuntat judecatorii de la Londra despre cazul de dopaj al Simonei Halep... Simona Halep are interzis la turneele WTA de aproape 10 luni. Spera la un verdict rapid in…

- A trecut mai bine de jumatate de an de cand Simona Halep așteapta sa i se faca dreptate, dupa ce a fost acuzata de dopaj cu Roxadustat, o substanța interzisa, conform legilor WADA. In cursul zilei de azi, Agenția Naționala Anti-Doping a facut declarații despre procesul sportivei.

- Simona Halep a jucat ultimul meci la US Open 2022, iar ultimele luni au fost cele mai dificile din cariera fostei lidere WTA. Inaintea ședinței de guvern de miercuri, premierul Nicolae Ciuca a comentat situația prin care trece sportiva din Constanța.

- Simona Halep a primit multe mesaje de susținere, dupa noile acuzații de dopaj aduse. Simona Halep a fost suspendata provizoriu de Agenția Internaționala de Integritate a Tenisului, dupa ce a fost depistata cu o substanța interzisa la US Open 2022. Jucatoarea noastra a fost informata despre testul pozitiv…

- Rasturnare de situație in cazul de dopaj al Simonei Halep datorata anunțului facut de un director de medicamente. Sportiva noastra este suspendata de peste opt luni in urma descoperirii dopajului in timpul turneului US Open.Simona Halep abia așteapta sa fie judecata in cazul de dopaj pentru a putea…

- Daria Snigur o invingea surprinzator pe Simona Halep in primul tur de la US Open (29 august 2022), dar nimeni nu se gandea atunci ca acela va fi ultimul meci pentru romanca. La aproape noua luni distanta, sportiva din Ucraina a vorbit despre cazul de dopaj in care este implicata fosta lidera WTA (a…