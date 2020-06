Stiri pe aceeasi tema

- La nivelul județului Prahova, in data de 10 iunie 2020, sunt monitorizate de catre Direcția de Sanatate Publica (DSP) 902 persoane aflate in izolare la domiciliu. In ultimele 24 de ore, de sub aceasta masura și, implicit, evidența DSP-ului, au ieșit 59 persoane și au intrat alte 73. In carantina instituționalizata…

- La nivelul județului Prahova,indata de 07 iunie 2020, sunt monitorizate de catre Direcția de Sanatate Publica (DSP) 946 de personae aflate in izolare la domiciliu. In ultimele 24 de ore, de sub aceasta masura și, implicit, evidența DSP-ului, au ieșit 130 persoane și au intrat alte 40. In carantina instituționalizata…

- La nivelul județului Prahova, in data de 03 iunie 2020, sunt monitorizate de catre Direcția de Sanatate Publica (DSP) 1300 de persoane aflate in izolare la domiciliu. In ultimele 24 de ore, de sub masura izolarii voluntare și din evidența DSP-ului, au ieșit 118 persoane și au intrat alte 38. In carantina…

- La nivelul județului Prahova, indata de 01 iunie 2020, sunt monitorizate de catre Direcția de Sanatate Publica (DSP) 1328 depersoane aflate in izolare la domiciliu. In ultimele 24 de ore, de sub aceasta masura și, implicit, evidența DSP-ului, au ieșit 416 persoane și au intrat alte 65. In carantina…

- La nivelul județului Prahova, in data de 31 mai 2020, sunt monitorizate de catre Direcția de Sanatate Publica (DSP) 1679 de personae aflate in izolare la domiciliu. In ultimele 24 de ore, de sub aceasta masura și, implicit, evidența DSP-ului, au ieșit 280 depersoane și au intrat alte 50. In carantina…

- La nivelul județului Prahova, in data de 17 mai 2020, sunt monitorizate de catre Direcția de Sanatate Publica (DSP) 117 persoane aflate in auto-izolare la domiciliu. In ultimele 24 de ore, de sub masura izolarii voluntare și, implicit, evidența DSP-ului, au ieșit 11 persoane și au intrat alte zece.…

- In data de 1 aprilie 2020, la nivelul județului Prahova, sunt monitorizate de catre Direcția de Sanatate Publica (DSP) 4697 persoane aflate in izolare voluntara la domiciliu. In ultimele 24 de ore, au ieșit de sub aceasta masura 813 persoane, in timp ce alte 405 au intrat. In carantina instituționalizata…

- In data de 26 martie 2020, la nivelul județului Prahova, sunt monitorizate de catre Direcția de Sanatate Publica (DSP) 5050 persoane aflate in auto-izolare la domiciliu (858 au intrat sub aceasta masura in ultimele 24 de ore, iar37 au finalizat perioada de izolare de 14 zile). In carantina instituționalizata…