- Jandarmii damboviteni au executat zilnic misiuni de verificare a respectarii masurilor adoptate de autoritati in contextul pandemiei de Covid-19. In perioada 25 – 31 ianuarie a.c., sub autoritatea Institutiei Prefectului, impreuna cu politistii au fost desfasurate actiuni de verificare in zone aglomerate,…

- Jandarmii damboviteni au executat zilnic misiuni de verificare a respectarii masurilor adoptate de autoritati in contextul pandemiei de Covid-19.ln perioada 11 – 17 ianuarie a.c., sub autoritatea Institutiei Prefectului, alaturi de celelalte institutii cu atributii in domeniu au fost desfasurate actiuni…

- Politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Dambovita au actionat pentru verificarea modului in care se respecta masurile impuse in contextul pandemiei de COVID-19.Activitatile sunt desfasurate sub autoritatea Institutiei Prefectului si in colaborare cu celelalte structuri teritoriale,…

- In perioada 14- 20 decembrie a.c., sub autoritatea Institutiei Prefectului, alaturi de celelalte institutii cu atributii in domeniu au fost desfasurate actiuni de verificare in zonele aglomerate, in mijloacele de transport in comun, piete si parcuri pentru verificarea respectarii masurilor adoptate…

- Jandarmii damboviteni au executat zilnic misiuni de verificare a respectarii masurilor adoptate de autoritati in contextul starii de alerta.In perioada 07 – 13 decembrie a.c., sub autoritatea Institutiei Prefectului, alaturi de celelalte institutii cu atributii in domeniu au fost desfasurate actiuni…

- O persoana, care detinea fara drept obiecte pirotehnice, a fost depistata de jandarmii damboviteni in zona complexului comercial Pavcom din municipiul Targoviste in timp ce aborda trecatorii pentru a le comercializa.In urma verificarilor efectuate asupra barbatului in varsta de 46 de ani au fost gasite…

- Jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Dambovita au executat zilnic misiuni de verificare a respectarii masurilor impuse de autoritati in contextul epidemiologic.In perioada 30 noiembrie – 06 decembrie a.c., sub autoritatea Institutiei Prefectului, alaturi de celelalte institutii…

- Actiunile jandarmilor pentru protejarea populatiei impotriva infectiilor cu virusul SARS-CoV-2 au continuat si in perioada 16-22 noiembrie a.c., cu verificari efectuate, in cooperare cu celelalte structuri cu atributii in domeniu, in mijloacele de transport in comun, piete, gari, autogari si alte zone…