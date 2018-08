Informarea de vreme rea prelungită până duminică Meteorologii au prelungit pina duminica, 19 august, la ora 22.00, informarea de vreme rea. Conform Administrației Naționale de Meteorologie, in cursul dupa-amiezilor și serilor, vor fi intervale de timp cu instabilitate atmosferica accentuata care se va manifesta prin ploi ce vor avea și caracter torențial, descarcari electrice, intensificari de scurta durata ale vintului ce vor […] Citeste articolul mai departe pe svnews.ro…

Sursa articol si foto: svnews.ro

