SC ORANGE ROMANIA SA anunța publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Construire rețea de telecomunicații ORANGE intre site OSC și site TI0304 – judetul Timiș", propus a fi amplasat pe raza comunelor Jimbolia, Lenauheim și Gottlob, județul Timiș. Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției

