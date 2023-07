INFORMARE METEOROLOGICĂ de CANICULĂ în județul Dâmbovița Disconfortul termic va fi in creștere in regiunile sudice și estice, astfel incat indicele temperatura-umezeala (ITU) va atinge și local va depași pragul critic de 80 de unitați. Miercuri și joi (5 și 6 iulie) in cea mai mare parte a Munteniei temperaturile maxime vor fi cuprinse intre 33 și 36 de grade. ISU Dambovița [...] Articolul INFORMARE METEOROLOGICA de CANICULA in județul Dambovița a aparut prima data pe Ziarul Dambovita - . Citeste articolul mai departe pe ziardambovita.ro…

Sursa articol si foto: ziardambovita.ro

