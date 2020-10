Informare meteo: Ploi in cea mai mare parte a tarii Meteorologii au emis o informare meteorologica de intensificari ale vantului si precipitatii mixte in zona de munte.In intervalul 30 octombrie, ora 02:00 ndash; 31 octombrie, ora 20:00vantul va prezenta intensificari in cea mai mare parte a zonei montane, cu viteze de 60...80 km h, iar pe crestele Carpatilor Meridionali, rafalele vor depasi temporar 90 km h. La munte, in general la altitudini mai mari de 1500 m, ploile se vor transforma treptat in lapovita si ninsoare si local se va depune strat ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

