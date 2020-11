Informare meteo: ninsori, lapoviță și vânt puternic. Prognoză specială pentru București Informarea ANM este valabila de vineri, ora 12.00 pana sambata, ora 17.00 și in acest interval, vor fi ninsori la munte, precipitații mixte in zonele joase de relief și intensificari ale vantului. In Romania, unul din zece copii se duce la culcare FLAMAND. Un copil din 14 spune ca are o viața REA Potrivit ANM, aria precipitațiilor va cuprinde cea mai mare parte a țarii, incepand cu regiunile nord-vestice, iar cantitațile de apa vor depași pe arii restranse 15 - 20 l/mp. SURSE: Percheziții DNA intr-un dosar care l-ar viza pe fostul primar din Sectorul 1, Daniel Tudorache In toate zonele de munte,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o informare de ploi, ninsori si vant puternic pentru cea mai mare parte a tarii, pentru intervalul 20 noiembrie, ora 12:00 – 21 noiembrie, ora 17:00, In intervalul menționat, aria precipitatiilor va cuprinde cea mai mare parte a tarii, incepand cu…

- Administrația Naționala de Meteorologie a transmis o informare de ninsori la munte, precipitații mixte in zonele joase de relief, intensificari ale vantului, in intyervalul20 noiembrie, ora 12.00 – 21 noiembrie, ora 17.00. In intervalul menționat aria precipitațiilor va cuprinde cea mai mare parte a…

- PROGNOZA METEO VINERI Vremea va fi apropiata de normal sub aspect termic. Cerul va fi variabil, cu innorari temporar accentuate in regiunile sud-vestice, dar numai izolat și trecator va ploua slab, mai ales la munte, iar noaptea vor fi nori joși in estul, sud-estul și parțial sudul țarii și, indeosebi…

- PROGNOZA METEO LA NOAPTE In Țara Valorile termice vor fi in creștere fața de noaptea anterioara, chiar semnificativa in nord, centru și sud. Cerul va avea innorari, iar local și temporar va ploua in Maramureș, Transilvania și Oltenia, pe arii mai restranse in Muntenia și Moldova și…

- AVERTIZARE METEOROLOGICA. COD GALBEN Interval de valabilitate: 06 octombrie, ora 10:00 - 06 octombrie, ora 18:00. Fenomene vizate: instabilitate atmosferica accentuata, cantitați insemnate de apa. Zone afectate: conform textului și harții In intervalul menționat, instabilitatea atmosferica…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, luni dimineata, o avertizare Cod galben de ploi in Oltenia, Moldova si local Muntenia, Transilvania si Maramures, dar si o prognoza speciala pentru Bucuresti. In total 29 de judete si Capitala sunt sub avertizare pana maine la pranz.

- Mai mult de jumatate din tara se afla sambata, de la ora 11, sub Cod portocaliu de ploi abundente, vijelii puternice, grindina si frecvente descarcari electrice, potrivit unei avertizari transmise de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM).Avertizarea de vreme rea, Cod portocaliu, vizeaza zone…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare cod galben si cod portocaliu de instabilitate atmosferica accentuata cu ploi abundente, care sunt valabile pana duminica dimineata. Prima avertizare este cea de tip cod galben, care este valabila de vineri de la ora 23:00, pana duminica dimineața,…