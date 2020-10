Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, vineri, o informare de ploi și instabilitate atmosferica valabila in toata țara. Instabilitatea atmosferica va fi valabila pana sambata dimineața. Weekend-ul acesta vom avea parte de vreme rece, mai ales in vestul, centrul și nordul țarii. Informarea meteo…

- Ziarul Unirea Informare meteo: Ploi și instabilitate atmosferica, pana sambata dimineața. In weekend, frig in vestul, centrul și nordul țarii ANM a emis vineri o informare de ploi și instabilitate atmosferica, valabila pana sambata dimineața. Pentru weekend meteorologii anunța frig, mai ales in vestul,…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, marti, doua avertizari Cod galben de instabilitate atmosferica si ploi insemnate cantitativ, valabile pana miercuri dimineata in 39 de judete. Conform meteorologilor, pe parcursul zilei de marti, intre orele 10:00 - 18:00, instabilitatea atmosferica…

- Specialiștii de la Administrația Naționala de Meteorologie au emis o noua prognoza. Vremea se schimba iar in București și in țara. Care sunt maximele și minimele din perioada urmatoare? Alerta meteo ANM: Vremea se schimba iar Meteorologii anunța ca temperaturile cresc! Maximele cresc ușor fața de cele…

- Bucureștiul și 35 de județe ale țarii sunt luni sub cod galben de canicula, pentru a treia zi consecutiv. Administrația Naționala de Meteorologie a prognozat temperaturi de pana la 37 de grade. Indicele temperatura-umezeala (ITU) va depași pragul critic de 80 de unitați, iar temperaturile maxime vor…

- Prima luna de toamna pastreaza multe dintre caracteristicile sfarsitului de vara, vremea fiind calduroasa, cel putin in primele doua decade, iar precipitatiile vor fi mai reduse cantitativ fata de cele inregistrate in lunile de vara, conform prognozei pe luna septembrie, publicate de Administratia Nationala…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a realizat prognoza pe urmatoarele saptamani și anunța ca in Romania temperaturile vor fi caniculare in majoritatea regiunilor saptamana aceasta, apoi urmeaza o saptamana marcata de instabilitate.In Banat, pana in weekend, vremea va fi ușor sub…

- Meteorologii au emis, joi, o averizare de tip Cod galben de instabilitate atmosferica, valabila in majoritatea județelor Romaniei. Cand va intra in vigoare aflați in paragrafele urmatoare. Cod galben de instabilitate atmosferica Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, astazi, o avertizare…