Informare meteo de vreme deosebit de rece Administrația Naționala de Meteorologie a transmis ca un cod galben de viscol la munte va fi valabil pana astazi, la ora 09.00, și un alt cod galben de vant puternic, pentru mai multe zone din țara, va fi valabil pana astazi, ora 21.00, anunța Hotnews. Potrivit primei avertizari meteo, la munte se va depune strat de zapada. In sudul și sud-estul țarii vor fi averse in general moderate cantitativ și local se vor depași 15…20 l/mp, iar in Transilvania și in zona deluroasa a Moldovei trecator vor fi precipitații mixte, noteaza meteorologii. Al doilea cod galben avertizeaza ca, pana in aceasta seara,… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

