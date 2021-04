Informare meteo de vreme DEOSEBIT de rece, brumă și îngheț la sol până sâmbătă dimineață In intervalul menționat vremea va fi deosebit de rece pentru aceasta perioada din an mai ales in timpul noptilor si al diminetilor, cand se vor inregistra temperaturi minime preponderent negative, local sub -5 grade in special in nordul și in centrul țarii și in dealurile sudice. Se va produce bruma și pe alocuri ingheț la sol.Temporar, in dupa-amiaza zilei de miercuri (07 aprilie) și in cursul zilei de joi (08 aprilie) in zonele de deal și de munte vor mai fi precipitații slabe predominant sub forma de ninsoare. Vantul va avea intensificari in prima parte a intervalului menționat, in sud-vest… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

