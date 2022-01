Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis vineri o informare meteo de precipitatii moderate cantitativ, predominat sub forma de ninsoare, pentru Banat, Crisana, Maramures si vestul si nord-vestul Transilvaniei, valabila de sambata, ora 4:00, pana duminica, ora 12:00. Potrivit meteorologilor, in…

- Avertizare meteo pentru Argeș De maine, 8 ianuarie, ora 4:00, și pana pe 9 ianuarie, ora 12:00, este in vigoare o avertizare meteo de precipitații moderate cantitativ predominant sub forma de ninsoare și vant. In intervalul menționat, in Banat, Crișana, Maramureș și in vestul și nord-vestul Transilvaniei,…

- ANM a emis o avertizare meteorologica de precipitații moderate cantitativ predominant sub forma de ninsoare, valabila din aceasta noapte, de la ora 04:00, pana duminica, ora 12:00. In intervalul menționat, in Banat, Crișana, Maramureș si in vestul si nord-vestul Transilvaniei, vor fi precipitații predominant…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis vineri o informare meteo de precipitatii moderate cantitativ, predominat sub forma de ninsoare, pentru Banat, Crisana, Maramures si vestul si nord-vestul Transilvaniei, valabila de sambata, ora 4:00, pana duminica, ora 12:00.

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, vineri, 7 ianuarie, o informare meteorologica ce vizeaza precipitatii moderate cantitativ predominant sub forma de ninsoare, valabila de sambata, 08 ianuarie, ora 04.00 pana duminica, 09 ianuarie, ora 12.00. In intervalul mentionat, in Banat, Crisana,…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o avertizare de ninsori in intervalul 8 ianuarie, ora 4.00 – 9 ianuarie, ora 12.00, in Banat, Crișana, Maramureș și in vestul și nord-vestul Transilvaniei. In zonele menționate vor fi precipitații predominant sub forma de ninsoare și se va depune strat…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o avertizare de ninsori in intervalul 08 ianuarie, ora 04 – 09 ianuarie, ora 12, in Banat, Crișana, Maramureș și in vestul și nord-vestul Transilvaniei. In zonele menționate vor fi precipitații predominant sub forma de ninsoare și se va depune strat…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o informare de precipitatii moderate si intensificari ale vantului, valabila in aproape toata tara pana duminica dimineata, potrivit Agerpres. De asemenea, a emis o atentionare Cod galben de ninsori si viscol pentru zone din Apuseni, Carpatii Orientali…