Informare meteo de lapoviță și ninsori viscolite: strat gros de zăpadă De joi, ora 10.00, pana sambata, ora 10.00, vor fi precipitații, joi (7 ianuarie) local in nord, centru și nordest, iar din a doua parte a nopții de joi spre vineri (7/8 ianuarie) aria acestora va fi in extindere dinspre sud, urmand sa cuprinda cea mai mare parte a țarii.Acestea vor fi mai insemnate cantitativ indeosebi in jumatatea de sud, unde se vor acumula 15...25 l/mp.Vor predomina ploile, iar vineri (8 ianuarie) și in noaptea de vineri spre sambata (8/9 ianuarie), precipitațiile vor fi mai ales sub forma de lapovița și ninsoare, cu precadere in zona deluroasa a Olteniei, Munteniei, in Transilvania… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Cod GALBEN de ninsori in nordul Argeșului, in aceasta noapte. Meteorologii au emis in urma cu scurt timp un cod galben de ninsori, pentru 11 județe, valabil de miercuri, 6 ianuarie, ora 18.00, pana joi, 7 ianuarie, ora 10.00. In intervalul menționat, in Muntii Banatului si in Carpatii Meridionali va…

- Administrația Naționala de Meteorologie a transmis o informare pentru intervalul 26 decembrie, ora 10.00 – 28 decembrie, ora 10.00. In intervalul menționat la munte vor predomina ninsorile, in special la altitudini de peste 1500 m și se va depune strat nou de zapada, local mai consistent in Carpații…

- INFORMARE METEOROLOGICAInterval de valabilitate: 10 decembrie, ora 11:00 – 11 decembrie, ora 18:00Zone și fenomene vizate: sudul, estul și centrul țarii –predominat ploi in general moderate cantitativ, intensificari ale vantuluiIn intervalul menționat, temporar, vor fi precipitații in general moderate…

- Iarna iși intra in drepturi in Romania. ANM a emis in cursul nopții o prognoza speciala pentru București, avertizand ca vremea va fi inchisa in Capitala, temporar va ninge și de va depune un strat de zapada de 5-10 centimentri, iar in primele ore ale zilei de marti se vor semnala precipitatii mixte…

- O avertizare meteo ANM pentru intreaga țara a fost emisa astazi. Meteorologii anunța ca vor urma ninsori, vant puternic și depuneri de polei. Agenția Naționala de Meteorologie informeaza ca in intervalul 07 decembrie, ora 14:00 – 08 decembrie, ora 10:00, va ninge moderat in unele zone, iar vantul va…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, luni dimineața, o avertizare meteo pentru intreaga țara. In Oltenia, sudul Banatului și local in Muntenia va ninge incepand de luni dupa-amiaza și se va depune strat de zapada.ANM a anunțat ca de luni, de la ora 14.00 și pana marți, la ora 10.00, in Oltenia,…

- Vantul va avea intensificari, cu rafale, in general, de 70 ndash; 80 km h in sud vestul extrem si la munte si 45 ndash; 55 km h in regiunile sudice si sud estice.Administratia Nationala de Meteorologie a emis o informare meteorologica valabila in intervalul 07 decembrie, ora 14:00 ndash; 08 decembrie,…

- INFORMARE METEOROLOGICA Fenomene vizate: intensificari ale vantului, precipitații mixte in zona de munte Interval de valabilitate: 3 Zone afectate: conform textului In intervalul 30 octombrie, ora 02:00 – 31 octombrie, ora 20:00, vantul va prezenta intensificari in cea mai mare parte a zonei montane,…