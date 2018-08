Informare meteo de instabilitate atmosferica si intensificari ale vantului. Ce zone sunt afectate si cand

Stiri pe aceeasi tema

- Fenomene vizate: instabilitate atmosferica și intensificari ale vantului; Interval de valabilitate: 24 august, ora 15 – 26 august, ora 23 Post-ul Meteorologii anunța ca urmeaza trei zile cu instabilitate atmosferica și intensificari ale vantului apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Meteorologii au emis o nou informare de vreme rea valabila in județul Alba, vineri intre orele 12.00-22.00. Se vor semnala intensificari ale vantului, atmosfera accentuata și ploi care vor cumula 20 de l/mp și 30-40 l/mp, pe arii restranse.

- Meteorologii au emis o informare meteo valabila in intervalul 17 iunie, ora 15.00 ndash; 18 iunie, ora 21.00, cand vor fi perioade scurte de timp cu instabilitate atmosferica accentuataPotrivit ANM, in intervalul mentionat, in cea mai mare parte a tarii, vor fi perioade scurte de timp cu instabilitate…

- Tipul mesajului : Informare meteorologica Sursa : Administrația Naționala de Meteorologie Ziua/luna/anul: 09-06-2018 Ora : 12:00 Nr. mesajului: Intervalul : 10 iunie, ora 14 – 11 iunie, ora 23; Zonele afectate : conform textului; Fenomene : manifestari de instabilitate atmosferica; Mesaj…

- Informare meteo de ploi și furtuni, in intervalul 10-11 iunie. Meteorologii anunța ca de duminica, 10 iunie, de la ora 10, pana luni, 11 iunie, ora 23, este in vigoare o informare meteo de ploi, descarcari electrice și intensificari ale vantului. Informare meteo de ploi torențiale și furtuni, in intervalul…

- Meteorologii au emis o informare meteo de instabilitate atmosferica valabila in intervalul 10 iunie, ora 14.00 ndash; 11 iunie, ora 23.00. ; Potrivit ANM, In intervalul mentionat, vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata in vestul, centrul, nordul si nord estul teritoriului, precum si…

- PROGNOZA SPECIALA REGIONALA Interval de valabilitate: 09 iunie, ora 18 – 10 iunie, ora 06 Fenomene vizate: instabilitate atmosferica accentuata, cantitați de apa insemnate; Zone afectate: Moldova Local, in intervalul menționat, vor fi manifestari de instabilitate atmosferica mai ales in nordul Moldovei,…

- Meteorologii au emis o avertizare cod galben de instabilitate atmosferica accentuata si cantitati de apa insemnate valabil in intervalul 02 iunie, ora 14.00 ndash; 03 iunie, ora 23.00 Potrivit ANM, in intervalul mentionat, vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata in zonele de munte, precum…