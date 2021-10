Informare meteo de fenomene periculoase. Zona lovită de vijelii puternice INFORMARE METEOROLOGICAInterval de valabilitate: 06 octombrie, ora 12:00 – 08 octombrie, ora 10:00Fenomene vizate: intensificari ale vantului In intervalul menționat, vantul va avea intensificari in sudul, estul, nord-vestul și centrul țarii, cu viteze in general de 45...55 km/h, iar local in Banat și sudul Transilvaniei, peste 55…60 km/h.Nota: Vineri și sambata (8 și 9 octombrie) vremea va deveni deosebit de rece, aria precipitațiilor se va extinde și va cuprinde indeosebi jumatatea de sud a țarii, iar la munte, in general la altitudini de peste 1500 m, vor fi precipitații mixte. ATENȚIONARE… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

