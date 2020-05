Stiri pe aceeasi tema

- Parchetul de pe langa Judecatoria Tarnaveni a inregistrat un dosar penal ce are ca obiect infractiunea de fals in declaratii, dupa ce trei persoane au mintit la intrarea in tara ca vin din Ungaria si nu din Germania, cum era in realitate, pentru a nu intra in carantina. In urma cercetarilor efectuate,…

- Pana astazi, in județul Mureș au fost confirmate 602 cazuri de persoane infectate cu COVID. De asemenea, pana astazi, 330 de persoane au fost declarate vindecate și externate, iar 56 de persoane diagnosticate cu infecție cu coronavirus au decedat. In spitalele din județ sunt internate 38 de persoane…

- Informare privind situația COVID-19 la nivelul municipiului Aiud la data de 05.05.2020: – 6 cazuri confirmate, conform DSP ALBA; – 12 persoane vindecate; – 1 persoana decedata; – 39 persoane izolate la domiciliu; – 0 persoane in carantina. Incepand de la momentul aplicarii masurilor de izolare pe raza…

- In ultimele 24 de ore, la nivel național s-au inregistrat 328 noi cazuri de COVID 19. Dintre acestea, cinci sunt din județul nostru. Astfel, in Bistrița Nasaud sunt 104 cazuri pozitive, din care 49 s-au vindecat și 11 au decedat. Pana astazi, 19 aprilie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 8.746…

- Pana la data de 14 aprilie 2020, in comuna Craciunesti din judetul Mures au fost inregistrate 76 de persoane confirmate pozitiv cu noul coronavirus. Totodata, au fost identificate si izolate la domiciliu un numar de 224 de persoane (contacti). De asemenea, in 7 dintre 76 de cazuri evolutia a fost nefavorabila…

- Reactia populatiei la prelungirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei va fi influentata si de ceea ce se va intampla in alte tari, in special in state precum Germania, Austria ori SUA, a declarat sociologul Barbu Mateescu.„Cred ca publicul din Romania e, in buna masura, atent si la ce…

- Noi țari au fost adaugate in „zona roșie”, potrivit Institutului Național de Sanatate Publica. Toate țarile aflate in zona roșie: Austria, Belgia, Elveția, Franța, Germania, Iran, Italia, Marea Britanie, Olanda, SUA, Turcia. Romanii care se intorc in țara din aceste zone vor intra in carantina instituționalizata…