INFORMARE DSP Cazuri puține de covid în județul Satu Mare In momentul de fața, in județul nostru, intensitatea infecției COVID-19 este scazuta. Numarul de cazuri confirmate pozitiv este in creștere, de la 45 cazuri in saptamana 4 - 10 10 decembrie 2023, la 47 cazuri confirmate pozitiv in saptamana 11 - 17 decembrie 2023, cu o frecvența de aproximativ 6 cazuri pe zi. Citeste articolul mai departe pe informatia-zilei.ro…

Sursa articol si foto: informatia-zilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In ultima saptamana au fost confirmate 445 de cazuri noi de rujeola, dintre care 83 doar in județul Mureș. In total, in țara au fost raportate 2.455 de cazuri de rujeola.Pana in 12 decembrie au fost raportate 2.010 cazuri de rujeola, iar pana in 17 decembrie numarul a crecut la 2.455, ceea ce inseamna…

- Anchetele incepute impotriva fostului prim ministru Florin Cițu, a foștilor miniștri de la Sanatate, Vlad Voiculescu și Ioana Mihaila, ne-au adus aminte ca in timpul pandemiei in județul Satu Mare, la Petea, au fost inculpate 18 persoane intr-un caz de corupție și fals in procesul de vaccinare anti-covid.

- In anul 2023 s-au inregistrat 74 de cazuri suspecte din care 66 de cazuri confirmate. Au fost depistate și 2 focare, unul la Aiudul de Sus care s-a manifestat pe parcursul lunilor iunie, iulie și august și in care s-au inregistrat 29 de cazuri și 1 focar la Mihalț care s-a manifestat in lunile iulie…

- Institutul National de Sanatate Publica a informat ca, in saptamana 9 - 15 octombrie, au fost confirmate 63 de cazuri cu varianta Omicron a SARS-CoV-2, din care 14 sunt variante de interes.Potrivit INSP, pana in prezent au fost confirmate 206 cazuri cu sub-varianta BA.2.75, 567 cazuri cu BQ.1, 406…

- Virusul West Nile, transmis prin intepatura tantarilor, continua sa faca victime la noi in tara. 10 romani au murit din cauza complicatiilor. In ultimele patru luni au fost raportate 82 de cazuri, cele mai multe in Bucuresti, Satu Mare si Dolj. Nu exista un tratament tintit si nici vaccin, iar specialistii…

- Institutul National de Sanatate Publica a informat ca, in saptamana 25 septembrie – 1 octombrie, au fost confirmate 79 de cazuri cu varianta Omicron a SARS-CoV-2, din care noua sunt variante de interes. Potrivit INSP, pana in prezent au fost confirmate 206 cazuri cu sub-varianta BA.2.75, 567 cazuri…

- Institutul National de Sanatate Publica a informat ca, in saptamana 18 – 24 septembrie, au fost confirmate 67 de cazuri cu varianta Omicron a SARS-CoV-2, din care 12 sunt variante de interes. Potrivit INSP, pana in prezent au fost confirmate 206 cazuri cu sub-varianta BA.2.75, 567 cazuri cu BQ.1, 406…

- Institutul National de Sanatate Publica a informat ca, in saptamana 18 – 24 septembrie, au fost confirmate 67 de cazuri cu varianta Omicron a SARS-CoV-2, din care 12 sunt variante de interes. Potrivit INSP, pana in prezent au fost confirmate 206 cazuri cu sub-varianta BA.2.75, 567 cazuri cu BQ.1, 406…