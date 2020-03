Stiri pe aceeasi tema

- Pentru punerea in aplicare a hotararii Comitetului Național Pentru Situații Speciale de Urgența nr. 7/11.03.2020, Președintele Consiliului Județean Cluj a luat masuri pentru a reduce riscul... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Urmare a corespondentei purtate cu reprezentantii Directiei de Sanatate Publica Constanta, conform carora exista deja 7 cazuri de izolare la domiciliu in orasul Ovidiu care sunt monitorizate de catre Directia de Sanatate Publica si DP Asistenta Sociala si pentru respectarea hotararilor Comitetului National…

- Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta informeaza ca a luat o serie de masuri in ceea ce priveste raspandirea virusului COVID 19 in centrele rezidentiale, cele de zi, compartimentele si serviciile apartinand institutiei, pe langa cele referitoare la regulile de igiena…

- Avand in vedere recomandarile grupului de comunicare strategica din cadrul Ministerului Afacerilor Interne referitoaare la adoptarea unor masuri preventive in scopul prevenirii imbolnavirii cu coranavirus (Covid -19), precum si numarul important de petenti care se deplaseaza la sediul institutiei, pentru…

- In urma sedintei Comitetului National pentru Situatii Speciale de Urgenta, desfasurata in data de 9 martie a.c., au fost adoptate mai multe masuri pentru pentru evitarea raspandirii infectiei cu COVID 19 coronavirus . Astfel, a fost aprobata suspendarea procesului de invatamant preuniversitar in unitatile…

- In conformitate cu Hotararea nr. 6 din 06.03.2020 a Grupului de suport tehnico-știintific privind gestionarea bolilor inalt contagioase pe teritoriul Romaniei s-au decis urmatoarele: Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Comitetul Local pentru Situații de Urgența al Municipiului Buzau, s-a intrunit astazi 09.03.2020, pentru alcatuirea unui Plan de masuri pentru prevenirea infecțiilor cu Coronavirus- Convid-19 pe teritoriul Municipiului Buzau. Planul include masuri specifice de prevenire a infecțiilor cu Coronavirus…

- MUNICIPIUL BUZAU COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚA HOTARAREA NR. 1/09.03.2020 privind unele masuri pentru prevenirea infecțiilor cu CORONAVIRUS Covid-19 Avand in vedere și in temeiul: -referatul Compartimentului de Protecție Civila și Situații de Urgența; -prevederile Codului administrativ,…