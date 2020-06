Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, duminica, o informare de ploi, descarcari electrice si vijelii in urmatoarele zile. In intervalul 07 iunie, ora 13:00 – 09 iunie, ora 06:00, vor fi perioade de timp cu instabilitate atmosferica, in cursul zilei de duminica (7 iunie) in regiunile vestice,…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, duminica, o informare de ploi torentiale, vijelii si grindina, valabila in majoritatea regiunilor tarii, in perioada 7 iunie, ora 13:00 - 9 iunie, ora 6:00, noteaza Agerpres.Potrivit meteorologilor, pe parcursul zilei de duminica, 7 iunie, vor fi…

- Alerta meteo: Ploi torentiale, descarcari electrice, vijelii si caderi de grindina pana miercuri seara Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo ATP Motors ofera clientilor o gama variata de produse si servicii de calitate Administratia Nationala de Meteorologie a emis o informare meteo de instabilitate…

- Ziarul Unirea AVERTIZARE METEO: Ploi torențiale, vijelii și grindina pana joi in regiunile centrale, sud-vestice, sudice și zonele de munte Pana joi dimineata, regiunile sud-vestice, sudice si centrale, precum si zonele de munte, se afla sub o informare de instabilitate atmosferica accentuata, care…

- Regiunile sud-vestice, sudice si centrale, precum si zonele de munte, se afla pana joi dimineata sub o informare de instabilitate atmosferica accentuata, care vizeaza ploi torentiale, vijelii si caderi de grindina, potrivit Agerpres.Conform prognozei emise de Administratia Nationala de Meteorologie…

- Regiunile sud-vestice, sudice si centrale, precum si zonele de munte, se afla pana joi dimineata sub o informare de instabilitate atmosferica accentuata, care vizeaza ploi torentiale, vijelii si caderi de grindina. Conform prognozei emise de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM), in regiunile…

- INFORMARE METEOROLOGICA de vreme rea: ploi torentiale, vijelii si grindina. Administratia Nationala de Meteorologie a emis, luni, o INFORMARE METEOROLOGICA valabila in intervalul 18 mai, ora 22:00 – 21 mai, ora 09:00, privind manifestari de instabilitate atmosferica accentuata. In intervalul menționat…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o informare de vreme severa, valabila in perioada 13 mai, ora 23:00 – 14 mai, ora 23:00. In intervalul menționat, vantul se va intensifica treptat, la inceput in regiunile vestice și nord-vestice, apoi și in cele centrale, estice și sud-estice, unde rafalele…