Informare COVID -19, Grupul de Comunicare Strategică, 23 iulie, ora 13.00: Noi cazuri -1112 . Decese – 25 Pana astazi, 23 iulie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 41.275 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 24.862 de pacienți au fost declarați vindecați și 2.787 de pacienți asimptomatici au fost externați la 10 zile dupa depistare. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 1.112 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regasiți in tabelul de mai jos. Nr. crt. Județ… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

Sursa articol si foto: ampress.ro

Stiri pe aceeasi tema

- De la startul pandemiei, 28.973 de persoane au fost infectate cu noul coronavirus in Romania. 1.750 au decedat din cauza COVID-19 potrivit raportarilor oficiale, iar in ultimele 24 de ore s-au inregistrat aproape 400 de cazuri noi, la mai puține teste decat in ultimele zile.La ora 13:00, Grupul de Comunicare…

- Potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica, astazi, 22 iunie 2020, in județul Alba s-au inregistrat 4 noi cazuri de infectare cu COVID-19. Astfel, numarul total al cazurilor inregistrate ajunge la 434 persoane confirmate pozitiv, 390 persoane vindecate și 23 decese. Duminica,…

- Potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica, astazi, 2 iunie 2020, in județul Alba s-au inregistrat 5 noi cazuri de infectare cu COVID-19. Astfel, numarul total al cazurilor inregistrate ajunge la 398 persoane confirmate pozitiv, 264 persoane vindecate și 21 decese. Luni in Alba…

- Potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica, astazi, 31 mai 2020, in județul Alba nu s-a inregistrat nici un caz nou de infectare cu COVID-19. Astfel, numarul total al cazurilor inregistrate ajunge la 390 persoane confirmate pozitiv, 259 persoane vindecate și 21 decese. Sambata,…

- Potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica, astazi, sambata, 30 mai 2020, in județul Alba s-au inregistrat 5 cazuri noi de infectare cu COVID-19. Astfel, numarul total al cazurilor inregistrate ajunge la 390 persoane confirmate pozitiv, 258 persoane vindecate și 21 decese. Vineri,…

- Potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica, astazi, 27 mai 2020, in județul Alba nu s-a inregistrat niciun caz nou de infectare cu COVID-19. Astfel, numarul total al cazurilor inregistrate ramane la 357 persoane confirmate pozitiv, 238 persoane vindecate și 20 decese. „Deși…

- 13.05.2020 - Bilanțul imbolnavirilor cauzate de noul coronavirus a ajuns in Romania la 16.002 , in ultimele 24 de ore fiind inregistrate 224 de cazuri noi, potrivit datelor publicate miercuri de Grupul de Comunicare Strategica. Potrivit sursei citate, 7.961 de pacienți s-au vindecat. La Terapie Intensiva,…

- Potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica, astazi, 12 mai 2020, in județul Alba s-au inregistrat 2 noi cazuri de infectare cu Covid-19. Astfel, numarul total al cazurilor inregistrate ajunge la 251 persoane confirmate pozitiv, 182 persoane vindecate și 16 decese. Potrivit DSP…